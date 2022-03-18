Сегодня во Владимирской областной научной библиотеке пройдет творческая встреча с режиссером,...

Сегодня во Владимирской областной научной библиотеке пройдет творческая встреча с режиссером, художником-мультипликатором Юрием Норштейном.Мэтр отечественной анимации расскажет о проблемах индустрии, познакомит с новыми именами в анимационном искусстве, поделится секретами создания своих мультипликационных работ. Среди них легендарные "Сказка сказок", "Ежик в тумане", "Шинель". Встреча проходит в рамках Суздальского анимафеста. Начало в 18 часов.