Сегодня 8-ая годовщина воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. В честь Крымской весны во...

Сегодня 8-ая годовщина воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. В честь Крымской весны во владимирском сквере "Патриот" состоялся концерт-митинг. Все подробности - у Юлии Шуваловой.Своих не бросаем! С этими ГЛАВНЫМИ словами Крымскую весну встречают во Владимире. В этот день в 2014 году Владимир Путин по итогам народного референдума подписал Указ о воссоединения Крыма с Россией. Сегодня, в сложное для всей страны время, мы должны быть едины, как никогда, уверены участники митинга. В Патриотический сквер пришли больше тысячи человек.Татьяна Кузнецова, участница митинга:- Мы за Президента. За его правильные действия. Надо было давно так сделать!- За мир, за Россию !Анастасия Терещюк, участница митинга:- Вышла поддержать.Этот митинг- Za Россию, и Zа наших военных. Всех, кто в эти дни продолжает выполнять задачи специальной операции. В ней участвуют и наши земляки. Память тех, кто погиб, мужественно исполняя свой долг, почтили минутой молчания.Сегодня России объявлена и жёсткая информационная война. "Конвейер" по производству фейков пытается разобщить людей. Но жители многонациональной страны едины. И это главная сила.Анатолий Митрофанов, заслуженный работник физкультуры и спорта РФ:- Я рад и горжусь ... все ветераны физкультуры и спорта будут с ними вместе.Рафаиль Хабибуллин, председатель религиозной организации мусульман г. Владимира "Махалля":- Большое событие для нашего народа, для всей страны. Это наше общее дело, одна страна, одна земля.Участниками патриотического митинга стали Молодая Гвардия "Единой России", Общероссийский Народный Фронт, "Боевое братство", депутаты Законодательного Собрания, представители общественных организаций. Владимирская область сегодня вместе со всей страной, подчеркнул глава региона Александр Авдеев.- Восемь лет Крым и Севастополь развиваются. Там мирное небо. Как никогда важно, чтобы мы были вместе с людьми. Вместе с народами Крыма, Севастополя, народами Украины, Донбасса. Владимирцы проявили лучшие свои качества. Пришли поддержать это замечательно событие в истории нашей страны.Для жителей Донбасса собрана вторая партия гуманитарной помощи. Предметы первой необходимости везли на владимирский склад со всех районов.Елена Гаранина, заместитель руководителя благотворительного фонда "Близкие люди":- У нас здесь свой фронт... такой гуманитарный фронт. Все, кто участвует и помогает с таким воодушевлением, патриотизмом. Люди знают, что нужно, когда приходит беда и стараются это привозить, приносить.Груз- его общий вес 9 тонн- отправляют в Белгородскую область. После этого его распределят по пунктам временного размещения.Юлия Шувалова, корреспондент:- Здесь продукты длительного хранения. Есть памперсы для детей, средства личной гигиены.... Помощь отправляют уже сейчас. Жители Донбасса получат её в ближайшее время..33 регион планирует и следующие партии. На данный момент на складе - ещё 30 тонн.Юлия Шувалова, Семен Карпов."Вести-Владимир"