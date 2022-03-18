Дознаватели разбираются в причинах случившегося.

Сотрудники МЧС России потушили пожар в ТЦ «Мегаторг». Об этом редакции «33Live.Ru» рассказала руководитель пресс-службы ведомства Екатерина Мищенко.Сообщение о возгорании поступило в 18.33. По прибытии пожарных наблюдался дым на крыше здания. Они ликвидировали огонь в вентиляционной шахте.«Сгорел утеплитель на площади 10 квадратных метров. Сотрудники и посетители торгового центра самостоятельно покинули его. Пострадавших нет», - уточнили в МЧС.Дознаватели разбираются в причинах случившегося.На место выезжали 14 единиц техники, а также 38 человек личного состава.