Очередной состав с бегущими от боевых действий людьми прибудет уже сегодня.

В пятницу, 18 марта, в наш регион прибудет состав с беженцами, значительная часть которых – дети. Об этом рассказал врио Губернатора Владимирской области Александр Авдеев на митинге, который состоялся пятничным вечером в сквере «Патриот».Праздничное мероприятие было приурочено к 8-летию воссоединения Крыма с Россией. Сквер, расположенный напротив Белого дома, превратился в импровизированную концертную площадку. Сотни жителей и гостей города (преимущественно – организованно доставленные на митинг студенты и представители общественных организаций) слушали патриотические песни и стихотворения. Потасовок и дебошей, несмотря на пятничный вечер, не наблюдалось – покой граждан берегли десятки сотрудников правопорядка.Стоит отметить, что стихийно организованное мероприятие своим присутствием почтили многие чиновники. В том числе - врио Губернатора Владимирской области Александр Авдеев, который обратился к собравшимся с торжественной речью:- Дорогие друзья, сегодня праздничный день. Мы отмечаем действительно воссоединение российских территорий. Воссоединение семей. Воссоединение людей, которые хотят жить в одной стране, говорить на одном языке, жить свободно, под мирным небом. И мы обязательно победим, - сказал Александр Авдеев.Глава региона также отметил, что главная задача наших вооружённых сил – провести специальную операцию, цель которой - избавить не только Украину, но и весь мир от неонацистов.- Сейчас – время, которое проверяет нас на лучшие человеческие качества. Владимирская область уже приняла беженцев. Сегодня придёт ещё один состав с людьми, которые не хотят умирать. Среди них очень много детей. Беженцы рассказывают очень страшные вещи, - сказал врио Губернатора.Также стоит сказать, что сейчас от здания Администрации Владимирской области к отправлению готовится вторая партия гуманитарной помощи для жителей Донбасса.