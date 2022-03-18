Торги на поставку 17 новых автобусов во Владимир отменены. Что дальше? Свою позицию по этому вопросу высказали в компании «Волгабас». Там отметили, что антимонопольная служба сработала

Торги на поставку 17 новых автобусов во Владимир отменены. Что дальше? Свою позицию по этому вопросу высказали в компании «Волгабас». Там отметили, что антимонопольная служба сработала профессионально и теперь представители компании готовы обсуждать с организаторами условия будущего аукциона. Ну, и, дескать, собинский производитель может доказать властям, что их продукция достойна владимирских пассажиров. Более того, мы