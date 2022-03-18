Накануне глава региона Александр Авдеев проверил, как готов к приему переселенцев пункт временного...

Накануне глава региона Александр Авдеев проверил, как готов к приему переселенцев пункт временного размещения в Петушках.Его развернули на базе недавно открытого центра спортивной борьбы. Сегодня здесь должны принять тридцать человек - их разместят в номерах для спортсменов. В самом спортивном зале оборудовано еще пятьдесят койко-мест. В здании работают столовая и медпункт. Дети смогут ходить в школу и детский сад, которые находятся по соседству.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- С высокой долей вероятности, что в субботу к нам прибудут еще более тысячи переселенцев и нам предстоит разместить их еще более плотно во всех ПВР области. Мы готовы, мы заявляли, что у нас более полутора тысяч мест размещения, если быть точным, 1700 с лишним. И сегодня мы посмотрели, какие бытовые условия, санитарные, по питанию, по размещению детей, по обеспечению школьными и дошкольными программами, что нужно доделать, какой-то уют создать - жалюзи и так далее...