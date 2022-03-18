По состоянию на 18 марта в медорганизациях региона действуют 1222 койки для пациентов с новой...

По состоянию на 18 марта в медорганизациях региона действуют 1222 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 46,1 процента из них занято (563), свободны 659 коек. За сутки госпитализировано 45 человек.112412 пациентов с COVID-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 1835 человек.Напомним, что 18 марта выявлено 334 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, что на 19 меньше, чем накануне.За период наблюдения в области отмечено 3303 летальных случая, в том числе за последние сутки скончались 4 человека.