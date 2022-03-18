Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в...

Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего жителя города Покрова - сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).Установлено, что в декабре прошлого года обвиняемый проник в дачный дом, расположенный в одном из садовых товариществ Петушинского района, откуда похитил электрические провода.После поступившего в полицию заявления от потерпевшей злоумышленник был оперативно задержан и дал признательные показания. По словам жителя Покрова, похищенные провода он реализовал, а на вырученные деньги приобрел продукты питания и алкоголь для празднования своего дня рождения.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: freepik