В регионе зафиксировали случаи мошенничества с установкой электросчетчиков. Неизвестные ходят по домам, представляются работниками какой-либо сферы, вводят граждан в заблуждение и

В регионе зафиксировали случаи мошенничества с установкой электросчетчиков. Неизвестные ходят по домам, представляются работниками какой-либо сферы, вводят граждан в заблуждение и завладевают их средствами. Мошенники могут представляться контролёрами и навязывать платную установку счётчиков электроэнергии. ««Энергосбыт Волга» напоминает, что согласно федеральному закону №522 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием