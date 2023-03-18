20 июня 2023 года во Владимире начнётся приём документов в новый медицинский институт. С 1...

20 июня 2023 года во Владимире начнётся приём документов в новый медицинский институт.С 1 сентября 2023 года откроется Медицинский институт во Владимире. Владимирский мединститут станет филиалом ПИМУ - Приволжского исследовательского медицинского университета. С 20 июня откроется набор студентов вместе с началом приемной кампании во все вузы региона."Ремонтируем здание для филиала медвуза в центре Владимира, идём в графике. Сроки сдачи к 1 сентября подрядчик подтверждает. Устав зарегистрирован, лицензия должна быть получена в июне. И в июне же будет объявлен набор абитуриентов. Планируется, что будет 100 бюджетных мест и порядка 70 внебюджетных", рассказал губернатор Владимирской области Александр АвдеевВ первые годы планируется набирать студентов только на факультет "Лечебное дело". План приема 2023 года - 100 человек, их будут набирать по целевым направлениям, то есть с обязательством потом отработать в медицине региона 3 года либо вернуть деньги за обучение.Плюсом в институте будет открытие ординатуры по некоторым направлениям. Студенты будут проходить практику в местных больницах.Часть преподавателей по специальности будет ездить из Нижнего Новгорода. Часть будет местной - 70 владимирских врачей сейчас проходят курсы преподавательской подготовки.Вести общие предметы - философию, физкультуру, НВП - будут преподаватели ВлГУ.Также в Правительстве Владимирской области задумались о создании общежитий для студентов-медиков."Пока будет предоставлено 50 мест под 1 курс. В планах, конечно, увеличить их количество: будет не менее 300", - добавил Александр Авдеев.Фото pxfuel.com