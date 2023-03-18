Благодаря вмешательству прокуратуры сироте из Владимирской области предоставлено жильё. Ковровской...

Благодаря вмешательству прокуратуры сироте из Владимирской области предоставлено жильё.Ковровской городской прокуратурой Владимирской области проведена проверка исполнения жилищного законодательства по обращению местной жительницы, отнесённой к категории детей, оставшихся без попечения родителей.Установлено, что заявительница в детском возрасте лишилась родительского попечения: её мать и отец лишены родительских прав.В нарушение требований закона, в 2020 году по достижении совершеннолетия девушке не предоставлено благоустроенное жилье, отвечающее санитарным и техническим нормам.По результатам проверки прокуратура обратилась в Ковровский городской суд с исковым заявлением об обязании администрации Ковровского района обеспечить обратившуюся жильем.Исковые требования прокурора судом удовлетворены, решение исполнено: сироте предоставлена благоустроенная квартира.Фото pxfuel.com