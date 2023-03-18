Ну, а всем верующим переосмыслить что-то в своей жизни помогает и Великий пост. Как молиться перед...

Ну, а всем верующим переосмыслить что-то в своей жизни помогает и Великий пост. Как молиться перед обедом, и что вкусного постного приготовить - узнаем с Любовью Клюквиной.Сдержанность плюс скромность, пожалуй, идеальная формула поста от отца Саввы Мажуко. Простыми рецептами из базовых недорогих продуктов поделились с нами православные блоггеры, брат и сестра Алексей и Наталья, авторы постной кулинарной книги и юбилейного марафона "Пост со смыслом".Алексей Шириков, создатель проекта "Жизнь":- Пост - это такое хорошее напоминание, когда тебе задают прямой вопрос: "А для чего тебе все это нужно, почему ты живешь именно так, почему ты называешь себя христианином?" И вот над этими вопросами я обычно размышляю в течение великого поста. Если у вас нет сил, если вместо того, чтобы думать о Христе и его пути на Голгофу, вы думаете о том, когда я уже наконец смогу поесть и попить, то поешьте и попейте и думайте дальше о том, что происходило в этот день 2000 лет назад.Когда задумаетесь о еде, вспомните про тыквенный суп. Сытный, полезный, скромный. Килограмм оранжевого овоща в нашем городе обойдется примерно в 70 рублей.Наталья Кокорина, создатель проекта «Жизнь»:- Что будет входить в его состав? Прежде всего - тыква. Ровно половинка вот такой вот средней тыквочки. Кроме того, мы добавляем картошку (здесь у нас 5 средних картофелин). Морковка, она уже порезана. Помидоры. Где-то 1-2 средних помидоры (в нашем случае мы берем замороженные, потому что они у нас с лета свои). И одна средняя нарезанная репчатая луковица. Кроме того, я люблю добавлять ещё замороженный перец.Тыквенный постный суп:- Половина средней тыквы;- Картофель (пять средних);- Морковь (1 штука);- Помидоры (1-2 средних);- Лук репчатый (1 средняя луковица);- Перец болгарский (по желанию).))Картошку в кастрюлю и вариться. Овощи будем тушить в сковороде. Первым делом жарим лук, к нему отправляем морковку. Помидоры очищаем от кожуры с помощью кипятка. Их туда же. Сверху и соль, и сахар - для смягчения солености и особого аромата. Добавляем тыкву и ждем пока овощи уварятся. Принимаемся за десерт - авторский апельсиновый кекс.Наталья Кокорина, создатель проекта «Жизнь»- Достаточно одного такого среднего, можно крупный апельсин взять. Примерно два стакана муки. Стакан сахара. Можно взять коричневый, если кто-то очень любит. Полстакана растительного масла. Немного соды пищевой. Я ещё люблю добавлять из специй молотую корицу, кардамон, имбирь и мой личный фаворит, который очень интересно дополняет блюдо - это молотая гвоздика. В качестве жидкости добавляю стакан воды с грушевым сиропом. Можно взять стакан сока - это очень здорово тоже, либо просто стакан воды, если ничего нет, кекс все равно получится отличный.Апельсиновый постный кекс:- Апельсин (1 крупный);- Мука (2 стакана);- Сахар (1 стакан);- Растительное масло (полстакана);- Сода пищевая (1 чайная ложка);- Специи (корица, кардамон, имбирь, гвоздика);- Вода, сок или разбавленный сироп (1 стакан).))В муку добавляем специи: корицу, кардамон, имбирь и гвоздику. По вкусу. Полстакана масла - и перемешиваем.- Леш, не хочешь апельсин порезать?Алексей в это время помогает с апельсином. К цитрусу добавляем чайную ложку соды. Обойдемся без уксуса: апельсиновая кислота сама её погасит. Объединяем ингредиенты и вымешиваем. Можно ложкой, можно миксером.Смесь с ароматом рождественского чуда выкладываем в форму.Наталья Кокорина, создатель проекта «Жизнь»:- И сейчас будем ставить в духовку. Я обычно ставлю на температуру 180-200 градусов на средний уровень и выпекаю примерно 30-40 минут.Кекс на финишной прямой. Возвращаемся к тыквенному супу. Ингредиенты готовы, объединяем и делаем из них пюре.Далее добавки: зелень, тыквенные семечки или даже мидии.- По моему опыту, в тыквенный супине надо добавлять укроп. Он прям портит, как ни странно, дело.Суп на стол! Готовность кекса проверяем спичкой. Она должна остаться сухой. Получилось просто и великолепно!Наталья Кокорина, создатель проекта «Жизнь»- Постная еда не обязательно должна быть какой-то унылой и грустной. Чтобы сделать её разнообразной, интересной и полезной не нужны для этого какие-то экзотические продукты или огромное количество денег. Можно все сделать просто, доступно и бюджетно!Перед едой принято обращаться к Богу. На марафоне Алексей объясняет: самая простая форма - текст из молитвослова, выше нее - личное обращение своими словами, над ними - молитва-молчание.Алексей Шириков, создатель проекта "Жизнь":- Высшей формой молитвы обычно считается молчание, потому что, когда человек просто предстоит перед Богом, просто обращен к нему - это можно условно сравнить с состоянием двух влюбленных, когда они уже не хотят говорить, просто им хорошо вместе. Молчание в таком случае происходит и внутреннее. Не только внешнее. То есть человек ни о чем, кроме Бога, в этот момент не думает.Очень хорошо помогает этому молчанию созерцание мира вокруг нас, потому что мир вокруг нас - тоже творение божие и через него мы тоже узнаем о Боге.Саша, наш оператор, с такими тонкими материями ещё не знаком. Но вкус постной еды оценил.- Ну я никогда в своей жизни не постился. Всегда думал, что постные продукты это что-то там на хлебе и воде сидеть. Сегодня узнал, что ещё, как минимум, можно питаться тыквенными супами. И это, кстати, вкусно, действительно вкусно. Сладенький такой!Не знать всего или ошибиться по-мелочи в пост не страшно. Важно быть милостивым к себе, - говорит Алексей, смиренно признать, что мы не совершенны.Алексей Шириков, создатель проекта "Жизнь":- Тот, кто милостив к себе, он будет милостив и к себе. А тот, кто строг к себе, будет строг и к другим. Можно по себе позамечать, если что-то начинаешь делать строго обычно такой сразу :"Почему ты здесь не сделал? Почему ты это не соблюдаешь?" И вот здесь именно поэтому христианину очень важно быть здравыми и милостивыми к себе, чтобы и других не есть.Лучше проанализировать, что помешало, и смело идти дальше, постясь со смыслом.Любовь Клюквина, Александр Чунаев, Вести-Владимир.