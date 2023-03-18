Ну, а всем верующим переосмыслить что-то в своей жизни помогает и Великий пост. Как молиться перед...
Ну, а всем верующим переосмыслить что-то в своей жизни помогает и Великий пост. Как молиться перед обедом, и что вкусного постного приготовить - узнаем с Любовью Клюквиной.
Сдержанность плюс скромность, пожалуй, идеальная формула поста от отца Саввы Мажуко. Простыми рецептами из базовых недорогих продуктов поделились с нами православные блоггеры, брат и сестра Алексей и Наталья, авторы постной кулинарной книги и юбилейного марафона "Пост со смыслом".
Алексей Шириков, создатель проекта "Жизнь":
- Пост - это такое хорошее напоминание, когда тебе задают прямой вопрос: "А для чего тебе все это нужно, почему ты живешь именно так, почему ты называешь себя христианином?" И вот над этими вопросами я обычно размышляю в течение великого поста. Если у вас нет сил, если вместо того, чтобы думать о Христе и его пути на Голгофу, вы думаете о том, когда я уже наконец смогу поесть и попить, то поешьте и попейте и думайте дальше о том, что происходило в этот день 2000 лет назад.
Когда задумаетесь о еде, вспомните про тыквенный суп. Сытный, полезный, скромный. Килограмм оранжевого овоща в нашем городе обойдется примерно в 70 рублей.
Наталья Кокорина, создатель проекта «Жизнь»:
- Что будет входить в его состав? Прежде всего - тыква. Ровно половинка вот такой вот средней тыквочки. Кроме того, мы добавляем картошку (здесь у нас 5 средних картофелин). Морковка, она уже порезана. Помидоры. Где-то 1-2 средних помидоры (в нашем случае мы берем замороженные, потому что они у нас с лета свои). И одна средняя нарезанная репчатая луковица. Кроме того, я люблю добавлять ещё замороженный перец.
Тыквенный постный суп:
- Половина средней тыквы;
- Картофель (пять средних);
- Морковь (1 штука);
- Помидоры (1-2 средних);
- Лук репчатый (1 средняя луковица);
- Перец болгарский (по желанию).))
Картошку в кастрюлю и вариться. Овощи будем тушить в сковороде. Первым делом жарим лук, к нему отправляем морковку. Помидоры очищаем от кожуры с помощью кипятка. Их туда же. Сверху и соль, и сахар - для смягчения солености и особого аромата. Добавляем тыкву и ждем пока овощи уварятся. Принимаемся за десерт - авторский апельсиновый кекс.
Наталья Кокорина, создатель проекта «Жизнь»
- Достаточно одного такого среднего, можно крупный апельсин взять. Примерно два стакана муки. Стакан сахара. Можно взять коричневый, если кто-то очень любит. Полстакана растительного масла. Немного соды пищевой. Я ещё люблю добавлять из специй молотую корицу, кардамон, имбирь и мой личный фаворит, который очень интересно дополняет блюдо - это молотая гвоздика. В качестве жидкости добавляю стакан воды с грушевым сиропом. Можно взять стакан сока - это очень здорово тоже, либо просто стакан воды, если ничего нет, кекс все равно получится отличный.
Апельсиновый постный кекс:
- Апельсин (1 крупный);
- Мука (2 стакана);
- Сахар (1 стакан);
- Растительное масло (полстакана);
- Сода пищевая (1 чайная ложка);
- Специи (корица, кардамон, имбирь, гвоздика);
- Вода, сок или разбавленный сироп (1 стакан).))
В муку добавляем специи: корицу, кардамон, имбирь и гвоздику. По вкусу. Полстакана масла - и перемешиваем.
- Леш, не хочешь апельсин порезать?
Алексей в это время помогает с апельсином. К цитрусу добавляем чайную ложку соды. Обойдемся без уксуса: апельсиновая кислота сама её погасит. Объединяем ингредиенты и вымешиваем. Можно ложкой, можно миксером.
Смесь с ароматом рождественского чуда выкладываем в форму.
Наталья Кокорина, создатель проекта «Жизнь»:
- И сейчас будем ставить в духовку. Я обычно ставлю на температуру 180-200 градусов на средний уровень и выпекаю примерно 30-40 минут.
Кекс на финишной прямой. Возвращаемся к тыквенному супу. Ингредиенты готовы, объединяем и делаем из них пюре.
Далее добавки: зелень, тыквенные семечки или даже мидии.
- По моему опыту, в тыквенный супине надо добавлять укроп. Он прям портит, как ни странно, дело.
Суп на стол! Готовность кекса проверяем спичкой. Она должна остаться сухой. Получилось просто и великолепно!
Наталья Кокорина, создатель проекта «Жизнь»
- Постная еда не обязательно должна быть какой-то унылой и грустной. Чтобы сделать её разнообразной, интересной и полезной не нужны для этого какие-то экзотические продукты или огромное количество денег. Можно все сделать просто, доступно и бюджетно!
Перед едой принято обращаться к Богу. На марафоне Алексей объясняет: самая простая форма - текст из молитвослова, выше нее - личное обращение своими словами, над ними - молитва-молчание.
Алексей Шириков, создатель проекта "Жизнь":
- Высшей формой молитвы обычно считается молчание, потому что, когда человек просто предстоит перед Богом, просто обращен к нему - это можно условно сравнить с состоянием двух влюбленных, когда они уже не хотят говорить, просто им хорошо вместе. Молчание в таком случае происходит и внутреннее. Не только внешнее. То есть человек ни о чем, кроме Бога, в этот момент не думает.Очень хорошо помогает этому молчанию созерцание мира вокруг нас, потому что мир вокруг нас - тоже творение божие и через него мы тоже узнаем о Боге.
Саша, наш оператор, с такими тонкими материями ещё не знаком. Но вкус постной еды оценил.
- Ну я никогда в своей жизни не постился. Всегда думал, что постные продукты это что-то там на хлебе и воде сидеть. Сегодня узнал, что ещё, как минимум, можно питаться тыквенными супами. И это, кстати, вкусно, действительно вкусно. Сладенький такой!
Не знать всего или ошибиться по-мелочи в пост не страшно. Важно быть милостивым к себе, - говорит Алексей, смиренно признать, что мы не совершенны.
Алексей Шириков, создатель проекта "Жизнь":
- Тот, кто милостив к себе, он будет милостив и к себе. А тот, кто строг к себе, будет строг и к другим. Можно по себе позамечать, если что-то начинаешь делать строго обычно такой сразу :"Почему ты здесь не сделал? Почему ты это не соблюдаешь?" И вот здесь именно поэтому христианину очень важно быть здравыми и милостивыми к себе, чтобы и других не есть.
Лучше проанализировать, что помешало, и смело идти дальше, постясь со смыслом.
Любовь Клюквина, Александр Чунаев, Вести-Владимир.