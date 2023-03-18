Что грозит водителям , севшим за руль в нетрезвом состоянии? Об этом рассказал прокурор Артём...

Что грозит водителям , севшим за руль в нетрезвом состоянии? Об этом рассказал прокурор Артём Карлов.В программе "Ваше право" начальник управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Владимирской области, Артем Карлов рассказал о нововведениях при совершении правонарушений нетрезвыми водителями.За последние годы законодательство очень серьезно идет по пути наказания за преступления, лицами управляющими транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения"С июля 2022 года были внесены изменения в уголовно-процессуальный кодекс, согласно которому был дополнен и теперь одно из оснований – конфискация транспортного средства, принадлежащее обвиняемому и используемое им при совершении преступления предусмотренное статьей 264 п. 1,2,3. А это значит , что это будет рассматриваться судами как дополнительный вид наказания", - рассказал прокурор.Если лицо, повторно будучи привлеченным к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повторно управляет, то уже обвиняемый привлекается к уголовной ответственности и транспортное средство уже рассматривается как орудие совершения преступления.Для примера: в Коврове рассматривалось уголовное дело суд назначил виновному помимо основного наказания обязательных работ 400 часов плюс еще был конфискован мотоцикл, которым он управлял, находясь в состоянии алкогольного опьянения.Фото pxfuel.com