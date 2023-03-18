Что такое кэшаут и в каких районах Владимирской области уже можно воспользоваться этим...

Что такое кэшаут и в каких районах Владимирской области уже можно воспользоваться этим сервисом?Кэшаут — это сервис, который позволяет держателям карт снимать деньги на кассе магазина. Обычно такие точки расположены в местах, где нет банковских отделений. Активнее всего услуга кэшаута развивается в небольших населенных пунктах, где нет офисов банков и даже банкоматов, из-за чего людям бывает непросто снять наличные со своей карты.Чтобы получить купюры у продавца, необходимо что-то купить и оплатить картой. С одной карты через кэшаут можно снять не больше 5000 рублей за день и не больше 30000 за месяц.Этот сервис появился совсем недавно, но уже пользуется популярностью во Владимирском регионе.Во Владимирской области наибольшее количество пунктов снятия денег находится в Гусь-Хрустальном, Петушинском и Собинском районах.Некоторые кафе, рестораны и автозаправочные станции тоже начали предлагать своим клиентам снять наличные с карты. Обычно торговые точки с кэшаутом размещают специальные информационные наклейки на кассах.«Перед оплатой покупки скажите кассиру о том, что хотели бы снять определенную сумму с карты наличными. Продавец проверит, есть ли в кассе нужные номиналы. Если есть, добавит в чек сумму, которую вы хотите получить на руки. Расплатитесь картой — и с вашего счета одновременно спишутся стоимость товаров и запрошенная сумма. Кассир выдаст ее наличными», — пояснил заведующий сектором платежных систем и расчетов владимирского отделения Банка России Владимир Полянский.Во Владимирской области жители снимают с помощью кэшаута за один раз в среднем 2360 рублей.«Сервис позволяет повысить доступность финансовых услуг: даже если в отдаленном или малонаселенном пункте нет отделения банка или банкомата, жители могут получить наличные, а не ехать специально в районный центр», — отмечает Владимир Полянский.Фото pxfuel.com