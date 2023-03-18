Ранним утром 18 марта в городе Муром загорелся многоквартирный жилом доме № 19 на улице Калинина. Сообщение о ЧС в пожарное ведомство поступило в 04:36. На вызов оперативно выдвинулись 30

Ранним утром 18 марта в городе Муром загорелся многоквартирный жилом доме № 19 на улице Калинина. Сообщение о ЧС в пожарное ведомство поступило в 04:36. На вызов оперативно выдвинулись 30 огнеборцев на 8 спецмашинах. К их приезду кровля дома уже горела. Пожарные сформировались в 3 звена газодымозащитников и потушили пламя на площади 500 квадратных метров.