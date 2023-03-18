19 марта 2023 года судят о погоде на ближайшее время. В народе дата получила Константинов день или...

19 марта 2023 года судят о погоде на ближайшее время. В народе дата получила Константинов день или Константиновы круги. Такое название родилось из-за особенного обряда, проводимого именно 19 марта. В этот день обязательно было вытоптать тропинку вокруг колодца – чтобы в него не попала грязная талая вода.С давних времен люди хорошо относились к аисту, и в этот день ждали, что эта птица прилетит после зимы. Было поверье, согласно которому если белый аист поселится на крыше дома, то этой семье будет сопутствовать удача, а род будет продолжаться.Что можно делать в Константинов день?В этот день ходили в баню и святили колодцы. Таким образом люди выражали свое почтение воде.После захода солнца нужно набрать колодезную воду, натопить баньку и хорошо попариться, тогда все грехи уйдут, а в доме будет благополучие и достаток.Лучше отдать предпочтение лёгкой пище. От тяжёлых блюд может заболеть живот.Делали выпечку в виде птичек. Именно с прилётом ласточки начинается настоящая весна, тёплая и без заморозков.Что нельзя делать в Константинов день?Нельзя пить из чужой чашки – по примете, можно поссориться с владельцем посуды на денежной почве, притом, очень серьезно и надолго.Запрещается забывать в этот день о своих умерших родственниках – им надо поставить свечки, вспомнить об усопших только хорошее, а все негативные мысли отогнать подальше.Нельзя ссориться, ругаться, выяснять отношения - приведет к неудачам.Народные приметы на 19 мартаПо приметам, прилетает белый аист. Увидеть белого аиста сегодня — к удаче в текущем году.Дятел стучит — к долгому похолоданию.Вороны собираются в стаи и громко каркают — будет ненастная погода.Суставы крутит — к непогоде.Утром мороз — впереди будет ещё 40 заморозков.Трясогузка прилетела — весна окажется тёплой.Днём стоит мороз — весна будет тёплой, а лето жарким.Фото pxfuel.com