Ограничения действуют в период с 18 по 31 марта. Движение будут перекрывать на Павловском мосту дважды в день - с 09:00 до 12:00 и с 18:00 до 21:00.

В Коврове в связи с ремонтными работами на путепроводе через железную дорогу «Москва - Нижний Новгород» будет ограничено движение на проспекте Ленина от улицы Труда до улицы Октябрьской. Об этом в социальной сети сообщила глава городской администрации Елена Фомина.Ограничения действуют в период с 18 по 31 марта. Движение будут перекрывать на Павловском мосту дважды в день - с 09:00 до 12:00 и с 18:00 до 21:00. Водителям и пешеходам рекомендуется заранее выбирать альтернативные маршруты движения, чтобы избежать задержек и неудобств.