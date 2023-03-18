С 22 марта 2023 года на автодороге Вязники-Козлово-Бурино разведут наплавной мост через реку...

С 22 марта 2023 года на автодороге Вязники-Козлово-Бурино разведут наплавной мост через реку КлязьмаЭто необходимо для безаварийного прохода льда. Движение по мосту будет временно прекращено, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области.Мост смонтируют обратно только после снижения уровня паводка. Для переправы пешеходов установят деревянные мостки. Для жителей 17 населенных пунктов будет организован объезд и выглядеть он будет следующим образом:«Митины Деревеньки — Палкино — пос. Бурино — пос. Санхар Вязниковского района — пгт. Фролищи — пгт. Центральный Володарского района Нижегородской области».Протяженность объезда составит 100 километровФото Вязники наш город (вконтакте)