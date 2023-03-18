Уникальную операцию по восстановлению тазобедренного сустава успешно провели врачи Александровской...

Уникальную операцию по восстановлению тазобедренного сустава успешно провели врачи Александровской больницы.В Александровской больнице прооперировали молодого человека с разрушенным тазобедренным суставом. Патологию вызвал гнойно-воспалительный процесс, распространившийся на сустав, и разрушивший головку бедренной кости с частью вертлужной впадины таза, сообщает Министерство здравоохранения Владимирской области.После месяца, проведенного на лечении в хирургическом отделении, где пациенту купировали воспалительный процесс и дренировали гнойные затеки, молодого человека перевели в отделение травматологии для дальнейшего лечения.Завотделением травматологии Александровской больницы Алексей Олегович Сизиков ввиду неординарности случая, провел телемедицинскую консультацию со специалистами Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова.Специалист федерального центра, врач-травматолог-ортопед Андрей Валерьевич Жадин выехал в Александровскую больницу для помощи в проведении операции по резекционной артропластике тазобедренного сустава с временной фиксацией в стержневом аппарате таз-бедро.16 марта совместными усилиями врачей успешно проведена операция. В дальнейшем это позволит молодому человеку вернуться к привычному образу жизни и к труду.Фото pxfuel.com