Меры обусловлены начавшимся половодьем и необходимостью прохода льда.

В Вязниковском районе на трассе «Вязники – Козлово – Бурино» 22 марта разведут наплавной мост через Клязьму. Меры обусловлены начавшимся половодьем и необходимостью прохода льда.Как рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области, движение по путепроводу временно перекроют. Берега соединят лишь после снижения уровня воды. Для пешеходов оборудуют деревянные переправы. Для жителей 17 деревень и сёл организуют альтернативный объезд по маршруту: «Митины Деревеньки - Палкино - Бурино - Санхар - Фролищи - посёлок Центральный». Крюк составит 100 километров.