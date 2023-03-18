С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 182359 владимирцев.

Во Владимирской области 18 марта выявлено 82 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 19 человек. Еще 12 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 14 - в Гусь-Хрустальном, 9 - в Ковровском, 5 - в Кольчугинском, по 4 - в Вязниковском и Суздальском, по 3 - в Александровском и Киржачском, по 2 - в Меленковском, Юрьев-Польском и Петушинском, по 1 - в Селивановском и Камешковском районах, а также в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 182359 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 50492 заболевших во Владимире, 21626 - в Ковровском районе и 19766 - в Муроме.