Во Владимирской области 28-летнего обвиняемого посадят в тюрьму Напомним, что в отношении...

Во Владимирской области 28-летнего обвиняемого посадят в тюрьмуНапомним, что в отношении 28-летнего жителя Камешковского района возбуждено уголовное дело по статье "Склонение несовершеннолетних к потреблению наркотических средств"Он предлагал употребить марихуану двум малолетним мальчикам.По ходатайству следователя Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области в отношении 28-летнего обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 16 мая 2023 года.Вину в совершенном преступлении мужчина не признал.