Во Владимирской области 44% жителей согласны получать серую или черную зарплату. На...

Во Владимирской области 44% жителей согласны получать "серую" или "черную" зарплату.На сегодняшний день 44% жителей Владимирской области согласились бы на работу с "серой" или "черной" зарплатой, отказались бы 31%. За год число владимирцев, согласных на такую зарплату практически не изменилось, что свидетельствует о стабильной ситуации на рынке труда, сообщает сервис работы SuperJob.Чаще всего согласны на такую зарплату мужчины - 58%, зная что организация не платит необходимые страховые взносы. Среди женщин - 29 %.43% населения старше 45 лет, кто готов получать "серую" зарплату. Чем выше уровень дохода, тем меньше среди них согласных на зарплату в конверте. 44% среди тех, кто получает до 50 тысяч рублей в месяц и 32% среди зарабатывающих от 80 тысяч рублей7 из 10 горожан, получающих «черную» зарплату, а это 73% хотели бы, чтобы их доход стал «белым», при условии, что сумма заработка не уменьшится.Только 10% опрошенных не согласны переходить на полностью законные условия труда, так как считают, что "серая" зарплата выше.Фото pxfuel.com