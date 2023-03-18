Во Владимирской области за 2022 год 17 пар расторгли брак при наличии 5 детей В 2022 году отделами...

Во Владимирской области за 2022 год 17 пар расторгли брак при наличии 5 детейВ 2022 году отделами ЗАГС Владимирской области зарегистрировано 5 843 записи актов о расторжении брака, а браков зарегистрировано 8 864, в том числе 564 брака с участием иностранных граждан и лиц без гражданства, сообщило министерство по организации деятельности мировых судей, органов ЗАГС и архивов по Владимирской области.Чаще всего брак в 2022 году расторгался парами в возрасте от 40 до 49 лет.75% записей актов о расторжении брака составлены на основании решения суда о расторжении брака.В 2022 году наибольшее количество пар расторгли брак, не имея общих несовершеннолетних детей - 2 856. 1882 пары на момент расторжения брака имели одного ребёнка, 918 - двух детей, 150 - на момент развода было трое детей. 20 пар развелись, когда у них было 4 ребёнка. 17 пар расторгли брак при наличии 5 детей.Фото pxfuel.com