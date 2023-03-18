Ночью 16 марта в городе Александров произошел пожар. Горел двухквартирный жилой дом на улице Степная. Сообщение в пожарное ведомство поступило в 04:01. На вызов оперативно выехали 3 единицы

Ночью 16 марта в городе Александров произошел пожар. Горел двухквартирный жилой дом на улице Степная. Сообщение в пожарное ведомство поступило в 04:01. На вызов оперативно выехали 3 единицы техники и 9 человек личного состава МЧС России. К их приезду комната и чердак дома уже были сильно задымлены. Пожарным удалось справиться с огнем и потушить его