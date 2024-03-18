На погоду во Владимирской области Влияет холодная периферия циклона
Северо-восточная периферия...
На погоду во Владимирской области Влияет холодная периферия циклона
Северо-восточная периферия циклона оказывает влияние на Владимирскую область. В такой ситуации небо будет затянуто плотными облаками, но осадков при этом не ожидается.
Во вторник, 19 марта 2024 года, температура воздуха днем составит +4°С, в то время как скорость северо-восточного ветра опустится до 1 м/с.
Влажность достигнет 85%.
В Гидрометцентре сообщили: атмосферное давление будет расти и зафиксируется на отметке 753 мм ртутного столба.
Вечером лучше одеться теплее. Лужи начнут покрываться тонким слоем льда, а мы вспомним еще недалеко ушедшую зиму. Ожидайте отметку на термометрах -2°С.
Многие люди ждут солнечную весну. Однако, некоторые все же тоскуют по пушистому снегу и зимним узорам на окнах. Свои чувства по этой теме выражали великие русские поэты:
«Весна, весна, пора любви,
Как тяжко мне твое явленье,
Какое томное волненье
В моей душе, в моей крови…
Как чуждо сердцу наслажденье…
Всё, что ликует и блестит,
Наводит скуку и томленье.
Отдайте мне метель и вьюгу
И зимний долгий мрак ночей.»
(Александр Сергеевич Пушкин)
Народный прогноз на 19 марта:
На Руси верили: если дятел в лесу стучит – холода продлятся еще долго; если облака быстро плывут по небу, то начнётся оттепель; если снег пошел – ждали дождливое лето.
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений