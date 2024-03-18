Во Владимире на улице Лакина из аварийного дома расселили 14 жителей

Жильцы дома №169/34 на улице Лакина во Владимире, который находился в аварийном состоянии, наконец-то были расселены после десяти лет. Об этом было объявлено в понедельник, 18 марта, пресс-службой региональной прокуратуры.Еще в 2014 году дом был признан подлежащим сносу, и наряду с этим был установлен срок расселения до 25 декабря 2020 года. Однако, несмотря на это, 14 человек продолжали проживать в шести квартирах.Прокуратура вмешалась в ситуацию и направила иск в суд, требуя от городской администрации предоставить жильцам новое жилье. В итоге, суд удовлетворил заявление, и людей расселили в новые дома.