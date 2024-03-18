Почти 85% участников голосования во Владимирской области поддержали Владимира Путина, написал губернатор в своем телеграм-канале. Также Александр Авдеев отметил, что явка тоже была

Почти 85% участников голосования во Владимирской области поддержали Владимира Путина, написал губернатор в своем телеграм-канале. Также Александр Авдеев отметил, что явка тоже была рекордной – примерно 70%. Из телеграм-канала “Авдеев. О важном” Поздравляю Владимира Владимировича! Наш национальный лидер своими делами заслужил такое высокое доверие и поддержку сограждан. Как сообщили в правительстве области, всего в регионе