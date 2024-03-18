Депутат Госдумы поблагодарил земляков за активность на президентских выборах.

- Выборы состоялись. Убедительная победа за настоящим, сильным лидером. Российский народ своим свободным волеизъявлением подтвердил: наш Президент — Владимир Владимирович Путин, и мы за сильную страну, – подчеркнул парламентарий.В дни выборов депутат Госдумы Говырин побывал на нескольких избирательных участках во Владимирской области и в Штабе общественного наблюдения за выборами. Также вместе с международными наблюдателями из Бенина он контролировал ход голосования на участках в Москве, в том числе на выставке "Россия", где также была создана возможность проголосовать.- Выборы прошли открыто, свободно. На участки люди шли голосовать с семьями, было много молодёжи, - . - Нарушений, которые могли бы повлиять на результат, не зафиксировано. Это подтверждают все наблюдатели. А мелкие пакости, которые инициировали враги России, не произвели впечатления на граждан России.Алексей Говырин поблагодарил жителей Владимирской области, "за верный выбор, в пользу России". Напомним, в регионе почти 85% избирателей отдали свой голос за Владимира Путина.