Заявление на назначение пенсии досрочно можно подать через портал госуслуг, в МФЦ или клиентских службах Отделения СФР по Владимирской области.

Многодетные мамы имеют право выйти на пенсию досрочно. В 50 лет ее назначают женщинам, воспитавшим пятерых и более детей, в 56 лет — мамам четверых детей, в 57 лет — троих детей.Во Владимирской области в 2023 году правом выйти на пенсию досрочно воспользовались 409 жительниц региона, 313 из которых воспитали троих детей, 52 — четверых детей и 44 — пятерых и более детей.«Для назначения данного вида пенсии для женщин есть ряд важных условий. Это — наличие не менее 15 лет страхового стажа и не менее 28,2 пенсионных коэффициента. Правом на получение страховой пенсии досрочно обладают также мамы, которые воспитывают усыновленных детей. Если женщина была лишена родительских прав или по каким-то причинам оставила детей до исполнения им 8 лет, она может выйти на пенсию только на общих основаниях», — рассказал управляющий Отделением Социального фонда России по Владимирской области Антон Курбаков.Кроме того, право выйти на заслуженный отдых досрочно имеет один из родителей ребенка с инвалидностью. Матери ребенка в таком случае пенсия назначается в 50 лет, при наличии страхового стажа не менее 15 лет, а отцу — в 55 лет. Если досрочно на пенсию уходит отец ребенка, то страховой стаж у него должен быть не менее 20 лет. В 2023 году данным правом воспользовались 467 жителей Владимирской области.Заявление на назначение пенсии досрочно можно подать через портал госуслуг, в МФЦ или клиентских службах Отделения СФР по Владимирской области.Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться в единый контакт-центр Отделения СФР по Владимирской области, позвонив по телефону: 8 800 100 00 01 (звонок бесплатный).