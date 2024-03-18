Бывшим сотрудникам «ОКТО» пообещали выплатить зарплату в течение месяца. Напомним, транспортная компания перестала обслуживать владимирские маршруты, которых, к слову, было 8, 4 марта. Уже

Бывшим сотрудникам «ОКТО» пообещали выплатить зарплату в течение месяца. Напомним, транспортная компания перестала обслуживать владимирские маршруты, которых, к слову, было 8, 4 марта. Уже через 9 дней, 13-го числа, на мини-пикет вышли бывшие сотрудники организации. Они прислали в редакцию «Шестого канала» вот такое видео-сообщение. Обанкротившаяся компания не выплачивает зарплату сотрудникам, работягам. Счета заморожены, денег нет.