Чем во Владимирской области прославился купец Владимир Тарасов?
Купец, который знал не только все...
Чем во Владимирской области прославился купец Владимир Тарасов?
Купец, который знал не только все тонкости торговли, но и был щедрым благотворителем. Владимир Тарасов - неординарная личность и человек непростой судьбы - герой прогулки с экскурсоводом Татьяной Лысовой. Что в 19-м веке было построено им во Владимире? И чем он прославился? Расскажет Татьяна Воронцова.
Интересно было бы у этого человека пройти мастер-класс и узнать тонкости его бизнеса. Настолько неординарной в наше время предстает личность Владимира Тарасова, - известного во Владимире купца и мецената.
Его дом стоял где-то здесь, - в районе Дзержинского 5. Раньше улица называлась Большая Мещанская, - рассказывает Татьяна Лысова. Человек непростой судьбы. Родился в селе Буланово Подольской волости Владимирской губернии. Жили там люди зажиточные - вели торговлю. Возами возили в города чернику и бруснику .
Татьяна Лысова, экскурсовод:
- В такой довольно зажиточной семье и родился в 1857 году Владимир Тарасов. Но отец почему-то считал его непутевым. И в 13 лет отправил во Владимир, на заработки. Он был мальчиком на побегушках. Зазывалой в магазинах. Но оказался сметливым и откладывал денежку. Откладывал на торговлю...
На сбережения купил у владимирских старожилов Сомовых лавку в Гостином дворе, в панском ряду, и стал торговать тканями. Уже в 23 года Тарасов записывается купцом 2 гильдии.
Вот этот двухэтажный каменный дом на Дворянской построен им в конце 19 века. К сожалению, точно не известно, как купец использовал этот дом. Но, скорее всего, он был доходным, - заключает Татьяна. Судя по тому, что во дворе много каменных складских помещений.
Татьяна Лысова, экскурсовод:
- Прекрасно помним, что, в 90-е - в начале 2000-х, здесь еще работали магазины, бильярдная и ресторан "Клуб на Дворянской". Но в 90-х все это закрылось, и дом стоял в заброшенном состоянии. Но нашелся арендодатель. И, может, его восстановят. Дом крепкий и очень интересный.
Интересным и многогранным был и сам Владимир Михайлович Тарасов. Коммерсант от Бога.
Татьяна Лысова, экскурсовод:
- Например, в начале 20 века известно, что он сотрудничал с кампанией Нобеля и продавал керосин, бензин, масло, нефть...В его объявлениях сказано об Охотном дворе, где шла торговля.
Тарасов был известен во Владимире и как агент страхового общества и предоставлял услуги страхования жилья от пожаров, наводнений...и прочих несчастий. В 1889 году купец вошел в товарищество кирпичных заводов. Позднее завод Тарасова и Андреева станет самым крупным.
Татьяна Лысова, экскурсовод:
- Если обычные кирпичные заводы представляли во Владимире "сараюшку", то у Тарасова с Андреевым был завод за Юрьевской заставой на 8 печей, где работало 180 человек.
Татьяна замечает, что на месте бывших заводов Тарасова и Судницкого уже в советское время был организован кирпичный завод Воровского. И почти все советские дома до 70-х были построены из кирпича с бывших тарасовских заводов.
Татьяна Лысова, экскурсовод:
- Бывший дом Тарасова - это один из двух дореволюционных на Дворянской, включая женскую гимназию - школу №1.
Многие красивые владимирские здания начала 20 века построены именно из кирпича Тарасова. Купец был щедрым благотворителем.
Татьяна Лысова, экскурсовод:
- Например, при строительстве реального училища в 1907 году Тарасов подарил миллион кирпичей на 14 тысяч. В честь жертвователей были учреждены стипендии. И две в честь Тарасова.
Проект здания был весьма дорогим - 120 тысяч. Был выполнен московским скульптором Виноградовым, украшен скульптурами Александра Аладьина. А это двор бывшего имения вице-губернатора Дюнанта, построенного в 1820-м году.
Татьяна Лысова, экскурсовод:
- На 2 этаж которого арендовал помещения городской Клуб и основал его Тарасов. Его цель - обеспечить досугом купеческие семьи.
Татьяна уточняет - членство в клубе было платным- 150 рублей в год. Состояли в нем около 250 человек.
Татьяна Лысова, экскурсовод:
- Для членов клуба организовывались спектакли, концерты...лекции. Музыкально-карточные вечера. Членами не могли быть военные, женщины, гимназисты, и под судом.
Проводились здесь и платные мероприятия - самыми популярными были новогодние маскарады. Известное всем владимирцам здание приюта для женщин на Спасской.
Татьяна Лысова, экскурсовод:
- 100 тысяч кирпичей на 1650 рублей дал Тарасов, за что получил благодарность от вдовствующей императрицы Марии Федоровны. Кроме того, на Спасской, Тарасов стал старостой Спасо-Преображенского храма и дал средства на украшение иконостаса и приобретение ковров.
За свои благотворительные дела Владимир Тарасов получил звание Почетного гражданина города Владимира. Купец относился к разряду тех предпринимателей, для которых служение обществу было многим важнее личного обогащения.
Татьяна Лысова, экскурсовод:
- В 1887 году городской Голова Коптев и Тарасов получили благодарность, и первым директором станции на общественных началах.
Тарасов действительно пёкся о благосостоянии владимирцев.
Татьяна Лысова, экскурсовод:
- В областном архиве сохранились протоколы заседаний Думы, - там были зафиксированы выступления Тарасова в 88-89-1908 годах. Не менее 10 лет был гласным городской думы. Говорит, какое уважение к нему было у жителей Владимира.
Как пример, Тарасов выступал против наложении платы на горожан, которые брали воду ведрами из фонтанов. Люди делали это не от хорошей жизни.
Татьяна Лысова, экскурсовод:
- Гончаров его поддержал в этом, остальные - нет. И была назначена плата: 1/8 копейки за ведро.
В 1887 году Владимир Тарасов стал инициатором создания во Владимире Общества любителей велосипедов .
Татьяна Лысова, экскурсовод:
- Он стал его первым председателем, разработал устав, форму и даже значок. Золотой велосипед Тарасова хранится в экспозиции Старого Владимира на Козловом валу.
Общество не только популяризировало велосипедистов, но и пыталось "подружить" их с владимирцами. К новому виду транспорта жители относились уж очень настороженно.
Татьяна Лысова, экскурсовод:
- Велосипед было делом очень дорогим: от 100 до 150 рублей, а, например, зарплата врача - 100 рублей, городового - всего 20, но к 1913 году было уже более 300 велосипедистов и каждое "чп" отражалось на газетах.
В 1886 году губернатор установил суровый Свод правил для велосипедистов во Владимире. Каждый велосипед должен был иметь свой номер, звуковой клаксон, фонарик и исправные тормоза.
Татьяна Лысова, экскурсовод:
- Запрещено было ездить по тротуарам, скверам и бульварам. В пятницу, в базарный день, вообще до 15 часов не могли выходить на улицы. Штрафы: за отсутствие номера - 3 рубля, 2 - за скорости. Определяли "на глазок".
Чтобы управлять велосипедом в те времена, нужно было сдать экзамен. В состав представительной комиссии входил начальник полиции города и председатель общества велосипедистов.
Татьяна Лысова, экскурсовод:
- Каждый велосипедист имел права установленной формы. И каждый год они должны были проходить экзамены. И подтверждать свое знание правил. Очень интересное решение ситуации, если лошадь испугалась, - велосипедист должен был убрать велосипед с обзора лошади. Как? Не представляю.
В 1902 году Владимир Тарасов договаривается с городскими властями об аренде нижней площадки Пушкинского бульвара и превращает ее в своеобразный "трек". Здесь тренировались новички и проводились соревнования.
Стояла на бульваре, на месте нынешнего памятника князю Владимиру, - деревянная беседка ротонда. Уход за ней в летнее время был возложен на Городской клуб Тарасова
Татьяна Лысова, экскурсовод:
- Должен был обеспечить наличие туалетов, обустройство клумб, нанимать духовой оркестр, чтобы веселить публику.
В год 100-летия Александра Сергеевича Пушкина здесь же был установлен членами Клуба бюст поэта. Величественная беседка, к сожалению, сохранилась только на старинном фото Сергея Прокудина-Горского.
Когда во Владимире началось масштабное строительство музея Владимирской ученой архивной комиссии - Тарасов также не остался в стороне. Выделил 80 тысяч кирпичей.
Сегодня имя благотворителя высечено на мраморной доске в вестибюле Исторического музея. Последние годы своей жизни Тарасову - лишенному после революции своих заводов - пришлось провести в родном Буланове. Но и там меценат оставил о себе добрую память, и был похоронен у церкви Владимирской Божией Матери, которую сам и построил.
Татьяна Воронцова, Илья Хлудов "Вести- Владимир".