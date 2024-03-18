Чем во Владимирской области прославился купец Владимир Тарасов? Купец, который знал не только все...

Чем во Владимирской области прославился купец Владимир Тарасов?Купец, который знал не только все тонкости торговли, но и был щедрым благотворителем. Владимир Тарасов - неординарная личность и человек непростой судьбы - герой прогулки с экскурсоводом Татьяной Лысовой. Что в 19-м веке было построено им во Владимире? И чем он прославился? Расскажет Татьяна Воронцова.Интересно было бы у этого человека пройти мастер-класс и узнать тонкости его бизнеса. Настолько неординарной в наше время предстает личность Владимира Тарасова, - известного во Владимире купца и мецената.Его дом стоял где-то здесь, - в районе Дзержинского 5. Раньше улица называлась Большая Мещанская, - рассказывает Татьяна Лысова. Человек непростой судьбы. Родился в селе Буланово Подольской волости Владимирской губернии. Жили там люди зажиточные - вели торговлю. Возами возили в города чернику и бруснику .Татьяна Лысова, экскурсовод:- В такой довольно зажиточной семье и родился в 1857 году Владимир Тарасов. Но отец почему-то считал его непутевым. И в 13 лет отправил во Владимир, на заработки. Он был мальчиком на побегушках. Зазывалой в магазинах. Но оказался сметливым и откладывал денежку. Откладывал на торговлю...На сбережения купил у владимирских старожилов Сомовых лавку в Гостином дворе, в панском ряду, и стал торговать тканями. Уже в 23 года Тарасов записывается купцом 2 гильдии.Вот этот двухэтажный каменный дом на Дворянской построен им в конце 19 века. К сожалению, точно не известно, как купец использовал этот дом. Но, скорее всего, он был доходным, - заключает Татьяна. Судя по тому, что во дворе много каменных складских помещений.Татьяна Лысова, экскурсовод:- Прекрасно помним, что, в 90-е - в начале 2000-х, здесь еще работали магазины, бильярдная и ресторан "Клуб на Дворянской". Но в 90-х все это закрылось, и дом стоял в заброшенном состоянии. Но нашелся арендодатель. И, может, его восстановят. Дом крепкий и очень интересный.Интересным и многогранным был и сам Владимир Михайлович Тарасов. Коммерсант от Бога.Татьяна Лысова, экскурсовод:- Например, в начале 20 века известно, что он сотрудничал с кампанией Нобеля и продавал керосин, бензин, масло, нефть...В его объявлениях сказано об Охотном дворе, где шла торговля.Тарасов был известен во Владимире и как агент страхового общества и предоставлял услуги страхования жилья от пожаров, наводнений...и прочих несчастий. В 1889 году купец вошел в товарищество кирпичных заводов. Позднее завод Тарасова и Андреева станет самым крупным.Татьяна Лысова, экскурсовод:- Если обычные кирпичные заводы представляли во Владимире "сараюшку", то у Тарасова с Андреевым был завод за Юрьевской заставой на 8 печей, где работало 180 человек.Татьяна замечает, что на месте бывших заводов Тарасова и Судницкого уже в советское время был организован кирпичный завод Воровского. И почти все советские дома до 70-х были построены из кирпича с бывших тарасовских заводов.Татьяна Лысова, экскурсовод:- Бывший дом Тарасова - это один из двух дореволюционных на Дворянской, включая женскую гимназию - школу №1.Многие красивые владимирские здания начала 20 века построены именно из кирпича Тарасова. Купец был щедрым благотворителем.Татьяна Лысова, экскурсовод:- Например, при строительстве реального училища в 1907 году Тарасов подарил миллион кирпичей на 14 тысяч. В честь жертвователей были учреждены стипендии. И две в честь Тарасова.Проект здания был весьма дорогим - 120 тысяч. Был выполнен московским скульптором Виноградовым, украшен скульптурами Александра Аладьина. А это двор бывшего имения вице-губернатора Дюнанта, построенного в 1820-м году.Татьяна Лысова, экскурсовод:- На 2 этаж которого арендовал помещения городской Клуб и основал его Тарасов. Его цель - обеспечить досугом купеческие семьи.Татьяна уточняет - членство в клубе было платным- 150 рублей в год. Состояли в нем около 250 человек.Татьяна Лысова, экскурсовод:- Для членов клуба организовывались спектакли, концерты...лекции. Музыкально-карточные вечера. Членами не могли быть военные, женщины, гимназисты, и под судом.Проводились здесь и платные мероприятия - самыми популярными были новогодние маскарады. Известное всем владимирцам здание приюта для женщин на Спасской.Татьяна Лысова, экскурсовод:- 100 тысяч кирпичей на 1650 рублей дал Тарасов, за что получил благодарность от вдовствующей императрицы Марии Федоровны. Кроме того, на Спасской, Тарасов стал старостой Спасо-Преображенского храма и дал средства на украшение иконостаса и приобретение ковров.За свои благотворительные дела Владимир Тарасов получил звание Почетного гражданина города Владимира. Купец относился к разряду тех предпринимателей, для которых служение обществу было многим важнее личного обогащения.Татьяна Лысова, экскурсовод:- В 1887 году городской Голова Коптев и Тарасов получили благодарность, и первым директором станции на общественных началах.Тарасов действительно пёкся о благосостоянии владимирцев.Татьяна Лысова, экскурсовод:- В областном архиве сохранились протоколы заседаний Думы, - там были зафиксированы выступления Тарасова в 88-89-1908 годах. Не менее 10 лет был гласным городской думы. Говорит, какое уважение к нему было у жителей Владимира.Как пример, Тарасов выступал против наложении платы на горожан, которые брали воду ведрами из фонтанов. Люди делали это не от хорошей жизни.Татьяна Лысова, экскурсовод:- Гончаров его поддержал в этом, остальные - нет. И была назначена плата: 1/8 копейки за ведро.В 1887 году Владимир Тарасов стал инициатором создания во Владимире Общества любителей велосипедов .Татьяна Лысова, экскурсовод:- Он стал его первым председателем, разработал устав, форму и даже значок. Золотой велосипед Тарасова хранится в экспозиции Старого Владимира на Козловом валу.Общество не только популяризировало велосипедистов, но и пыталось "подружить" их с владимирцами. К новому виду транспорта жители относились уж очень настороженно.Татьяна Лысова, экскурсовод:- Велосипед было делом очень дорогим: от 100 до 150 рублей, а, например, зарплата врача - 100 рублей, городового - всего 20, но к 1913 году было уже более 300 велосипедистов и каждое "чп" отражалось на газетах.В 1886 году губернатор установил суровый Свод правил для велосипедистов во Владимире. Каждый велосипед должен был иметь свой номер, звуковой клаксон, фонарик и исправные тормоза.Татьяна Лысова, экскурсовод:- Запрещено было ездить по тротуарам, скверам и бульварам. В пятницу, в базарный день, вообще до 15 часов не могли выходить на улицы. Штрафы: за отсутствие номера - 3 рубля, 2 - за скорости. Определяли "на глазок".Чтобы управлять велосипедом в те времена, нужно было сдать экзамен. В состав представительной комиссии входил начальник полиции города и председатель общества велосипедистов.Татьяна Лысова, экскурсовод:- Каждый велосипедист имел права установленной формы. И каждый год они должны были проходить экзамены. И подтверждать свое знание правил. Очень интересное решение ситуации, если лошадь испугалась, - велосипедист должен был убрать велосипед с обзора лошади. Как? Не представляю.В 1902 году Владимир Тарасов договаривается с городскими властями об аренде нижней площадки Пушкинского бульвара и превращает ее в своеобразный "трек". Здесь тренировались новички и проводились соревнования.Стояла на бульваре, на месте нынешнего памятника князю Владимиру, - деревянная беседка ротонда. Уход за ней в летнее время был возложен на Городской клуб ТарасоваТатьяна Лысова, экскурсовод:- Должен был обеспечить наличие туалетов, обустройство клумб, нанимать духовой оркестр, чтобы веселить публику.В год 100-летия Александра Сергеевича Пушкина здесь же был установлен членами Клуба бюст поэта. Величественная беседка, к сожалению, сохранилась только на старинном фото Сергея Прокудина-Горского.Когда во Владимире началось масштабное строительство музея Владимирской ученой архивной комиссии - Тарасов также не остался в стороне. Выделил 80 тысяч кирпичей.Сегодня имя благотворителя высечено на мраморной доске в вестибюле Исторического музея. Последние годы своей жизни Тарасову - лишенному после революции своих заводов - пришлось провести в родном Буланове. Но и там меценат оставил о себе добрую память, и был похоронен у церкви Владимирской Божией Матери, которую сам и построил.Татьяна Воронцова, Илья Хлудов "Вести- Владимир".