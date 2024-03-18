Больше 10 лет страдают от протечек. Жители этого дома в Лакинске жалуются на постепенно разваливающееся здание. Осадки через дырявую крышу проникают не только в чердачное помещение, но и в

Больше 10 лет страдают от протечек. Жители этого дома в Лакинске жалуются на постепенно разваливающееся здание. Осадки через дырявую крышу проникают не только в чердачное помещение, но и в квартиры. Вместе с грязью и птичьим пометом. Люди боятся жить в месте, где кирпичи буквально падают с потолка, а вода затекает в проводку. Как снаружи, так