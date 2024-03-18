Уменьшить размер авансов и не затягивать с размещением аукционов. Глава региона призвал чиновников различных уровней изменить подходы при организации госзакупок. Эту тему Александр Авдеев

Уменьшить размер авансов и не затягивать с размещением аукционов. Глава региона призвал чиновников различных уровней изменить подходы при организации госзакупок. Эту тему Александр Авдеев поднял в ходе своего доклада перед депутатами регионального Заксобрания. Губернатор обратил внимание на необходимость более строго относиться к недобросовестным подрядчикам. Александр Авдеев, губернатор области В феврале, например, расторгли контракт с подрядчиком