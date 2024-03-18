Поймали людоеды немца, француза, русского и американцав джунглях. Говорят пленникам: прежде, чем вас сожрать, мы исполним ваши последние желания. Немец захотел пива. Людоеды обшарили все джунгли - принесли ему кружку баварского пива. Потом его съели. Француз захотел... женщину. Короче, тоже было исполнено. И потом тоже был съеден. Настала очередь русского.
- Твое последнее желание?
- Дайте мне пинка под зад.
- И больше ничего.
- Только пинка под зад...
Вождь дал Ваньке пинка под зад. Ванька из под полы достает ""Калашников"" и все племя косит...
Американец спрашивает у русского:
- Почему же ты не вступился, когда убивали немца и француза?
На что русский ответил:
- Русские люди - мирные люди. Нас не трогают - и мы не трогаем...
еще анекдот!