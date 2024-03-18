«Из аварийного дома - в благоустроенное жильё»: 14 владимирцев наконец-то смогут спать...

«Из аварийного дома - в благоустроенное жильё»: 14 владимирцев наконец-то смогут спать спокойно.Во Владимире лишь благодаря вмешательству прокурора жильцы аварийного дома получили новое благоустроенное жильё.Как выяснилось, многоквартирный дом № 169/34 на улице Лакина ещё в 2014 году был признан аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом.Несмотря на то, что срок расселения жильцов истёк 25 декабря 2020 года, на момент надзорных мероприятий в 6 квартирах дома были зарегистрированы и продолжали проживать в небезопасных условиях 14 человек.«… По результатам проверки прокурор обратился в суд с требованием к городской администрации о расселении жильцов аварийного дома. Требования прокурора судом удовлетворены, апелляционным определением Владимирского областного суда решение суда первой инстанции оставлено без изменения...» - рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Сообщается, что в данный момент жильцам аварийного дома всё же предоставлены новые благоустроенные помещения.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области