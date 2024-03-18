Как действовать владимирцам во время наводнения? В администрации города Владимира напоминают...

Как действовать владимирцам во время наводнения?В администрации города Владимира напоминают жителям о предстоящем половодье.Весеннее половодье - это опасное природное явление, которое может привести к непредсказуемым последствиям, например, к наводнению. Затопление определенной территории водой является стихийным бедствием. Оно может происходить в результате подъёма уровня воды во время половодья или паводка.Разберемся, как действовать в случае чрезвычайной ситуации.Если вы получили сигнал об угрозе наводнения, необходимо подготовить:- Личные документы.- Деньги и ценности.- Медицинскую аптечку.- Комплект верхней одежды и обуви по сезону.- Постельное белье и туалетные принадлежности.- Трехдневный запас еды и воды.После этого нужно выключить в доме воду, газ и электричество, а также потушить горящие бытовые печи.Если позволяет время, перенесите на верхние этажи зданий ценные предметы и вещи, поднимите туда же запас пресной воды и долго хранящиеся консервированные продукты питания. Не забудьте также и про животных, если они у вас есть.Затем необходимо подготовить к удару стихии свой дом. Для этого нужно закрыть все окна и двери на первом этаже, и при наличии времени забить их досками или фанерой.Если вы получили предупреждение о начале заблаговременной эвакуации, то возьмите с собой подготовленные документы и вещи и отправляйтесь к установленному сроку на указанный сборный эвакуационный пункт для регистрации и отправки в безопасный район.После спада воды необходимо:- Обследовать дом и проверить, нет ли угрозы его обрушения.- Остерегаться порванных или провисших электрических проводов.- Ни в коем случае не включать электроприборы до проверки их специалистами.- Немедленно сообщить о поврежденных или разрушенных, водопроводных, газовых и канализационных магистралях в соответствующие коммунальные службы, и организации, обслуживающие их.Важно: попавшие в воду продукты питания категорически запрещается применять в пищу до проведения проверки санитарно-эпидемиологической службой и их термической обработки. Кроме этого, попавшие в зону затопления колодцы с питьевой водой необходимо осушить для их последующей дезинфекции.Управление гражданской защиты города Владимира предупреждает: в период таяния льда на водных объектах находиться крайне опасно.В период весеннего половодья запрещается:- Выходить на лед водоемов.- Переправляться через реку в период ледохода.- Подходить близко к реке в местах затора льда.- Находиться на обрывистых и подмытых берегах, так как они могут обвалиться.- Приближаться к ледяным заторам.- Отталкивать льдины от берегов.- Измерять глубину реки или любого водоема.- Ходить по льдинам и кататься на них.Важно: в период половодья, несчастные случаи чаще всего происходят с детьми, поэтому очень важно не подпускать детей к водным объектам без надзора взрослых. Разъясните детям меры предосторожности в период ледохода и весеннего паводка. Долг каждого взрослого - сделать все возможное, чтобы предостеречь детей от происшествий на водных объектах, которые нередко заканчиваются трагически: оторванная льдина, холодная вода, быстрое течение грозят гибелью.Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам нужна помощь пожарных или спасателей - единый номер для вызова всех экстренных служб с сотового телефона - «112».Фото: администрация Владимира; ГТРК «Владимир»