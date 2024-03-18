Как действовать владимирцам во время наводнения?
В администрации города Владимира напоминают...
Как действовать владимирцам во время наводнения?
В администрации города Владимира напоминают жителям о предстоящем половодье.
Весеннее половодье - это опасное природное явление, которое может привести к непредсказуемым последствиям, например, к наводнению. Затопление определенной территории водой является стихийным бедствием. Оно может происходить в результате подъёма уровня воды во время половодья или паводка.
Разберемся, как действовать в случае чрезвычайной ситуации.
Если вы получили сигнал об угрозе наводнения, необходимо подготовить:
- Личные документы.
- Деньги и ценности.
- Медицинскую аптечку.
- Комплект верхней одежды и обуви по сезону.
- Постельное белье и туалетные принадлежности.
- Трехдневный запас еды и воды.
После этого нужно выключить в доме воду, газ и электричество, а также потушить горящие бытовые печи.
Если позволяет время, перенесите на верхние этажи зданий ценные предметы и вещи, поднимите туда же запас пресной воды и долго хранящиеся консервированные продукты питания. Не забудьте также и про животных, если они у вас есть.
Затем необходимо подготовить к удару стихии свой дом. Для этого нужно закрыть все окна и двери на первом этаже, и при наличии времени забить их досками или фанерой.
Если вы получили предупреждение о начале заблаговременной эвакуации, то возьмите с собой подготовленные документы и вещи и отправляйтесь к установленному сроку на указанный сборный эвакуационный пункт для регистрации и отправки в безопасный район.
После спада воды необходимо:
- Обследовать дом и проверить, нет ли угрозы его обрушения.
- Остерегаться порванных или провисших электрических проводов.
- Ни в коем случае не включать электроприборы до проверки их специалистами.
- Немедленно сообщить о поврежденных или разрушенных, водопроводных, газовых и канализационных магистралях в соответствующие коммунальные службы, и организации, обслуживающие их.
Важно: попавшие в воду продукты питания категорически запрещается применять в пищу до проведения проверки санитарно-эпидемиологической службой и их термической обработки. Кроме этого, попавшие в зону затопления колодцы с питьевой водой необходимо осушить для их последующей дезинфекции.
Управление гражданской защиты города Владимира предупреждает: в период таяния льда на водных объектах находиться крайне опасно.
В период весеннего половодья запрещается:
- Выходить на лед водоемов.
- Переправляться через реку в период ледохода.
- Подходить близко к реке в местах затора льда.
- Находиться на обрывистых и подмытых берегах, так как они могут обвалиться.
- Приближаться к ледяным заторам.
- Отталкивать льдины от берегов.
- Измерять глубину реки или любого водоема.
- Ходить по льдинам и кататься на них.
Важно: в период половодья, несчастные случаи чаще всего происходят с детьми, поэтому очень важно не подпускать детей к водным объектам без надзора взрослых. Разъясните детям меры предосторожности в период ледохода и весеннего паводка. Долг каждого взрослого - сделать все возможное, чтобы предостеречь детей от происшествий на водных объектах, которые нередко заканчиваются трагически: оторванная льдина, холодная вода, быстрое течение грозят гибелью.
Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам нужна помощь пожарных или спасателей - единый номер для вызова всех экстренных служб с сотового телефона - «112».
Фото: администрация Владимира; ГТРК «Владимир»