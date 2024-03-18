О происшествии рассказали в сообществе «Заметки спасателя».

Ковровчанин выжил после падения с седьмого этажа. О происшествии рассказали в сообществе «Заметки спасателя».ЧП произошло в субботу, 16 марта, утром. Жизнь мужчине спас неочищенный снег на козырьке подъезда. По предварительным данным, пострадавший перед падением употребил наркотики.На место инцидента сразу же были вызваны спасатели и медики. Его транспортировали через подъезд на спиральном щите, в связи с полученными травмами пострадавший госпитализирован.