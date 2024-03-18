Об этом сообщают представители региональной прокуратуры.

Ковровчанке грозит год тюрьмы за пользование поддельными правами. Об этом сообщают представители региональной прокуратуры.Так, подозреваемая в январе 2024 года стала виновницей ДТП. За рулём КИА она не уступила дорогу едущей по главной дороге Ауди.Когда автоинспекторы оформляли происшествие, злоумышленница предоставила стражам порядка фальшивое водительское удостоверение, выдавая его за подлинное.Вину она так и не признала. По её словам, документ ей выдали в автошколе, где проходила обучение.Сейчас уголовное дело об использовании заведомо подложного документа направлено в Ковровский городской суд.