Александровец ударил друга ножом в живот за то, что тот оскорбил его покойных родителей. Пострадавший выжил, но его товарищу придется ответить за содеянное в суде. Об этом рассказали в

Александровец ударил друга ножом в живот за то, что тот оскорбил его покойных родителей. Пострадавший выжил, но его товарищу придется ответить за содеянное в суде. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры. Роковая встреча произошла 3 февраля 2024 года. В районе полудня к александровцу домой пришел старый приятель, чтобы выпить. В какой-то момент гость оскорбил умерших