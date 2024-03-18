На каких участках автодорог Владимирской области будут установлены комплексы фотовидеофиксации с 18...

На каких участках автодорог Владимирской области будут установлены комплексы фотовидеофиксации с 18 по 24 марта?По информации «Владупрдора», передвижные комплексы фотовидеофиксации будут работать на следующих участках:а/д М-7 «Волга» 113 км;а/д М-7 «Волга» 294 км;а/д Р-132 «Золотое кольцо» 246 км;а/д Р-132 «Золотое кольцо» 249 км;а/д М-7 «Волга» 309 км;а/д М-7 «Волга» 331 км;а/д М-7 «Волга» 351 км;а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 2 км;а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 6 км;а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 9 км;а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 15 км;а/д Р-132 «Золотое кольцо» восточное соединение с а/д М-7 «Волга» 3 км;а/д Р-132 «Золотое кольцо» восточное соединение с а/д М-7 «Волга» 17 км;а/д Владимир-Муром-Арзамас 118 км;а/д Бетонка-Черново 3 км.Уточняется, что на участках а/д М-7 «Волга» 110 км + 400 м – 111 км + 200 м и 113 км + 0 м – 113 км + 880 м фиксация нарушений скоростного режима будет проводиться мобильным комплексом фотовидеофиксации.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений