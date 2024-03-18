На Владимирскую область влияет холодная периферия циклона Северо-восточная периферия циклона...

На Владимирскую область влияет холодная периферия циклонаСеверо-восточная периферия циклона оказывает влияние на Владимирскую область. В такой ситуации небо будет затянуто плотными облаками, но осадков при этом не ожидается.Во вторник, 19 марта 2024 года, температура воздуха днем составит +4°С, в то время как скорость северо-восточного ветра опустится до 1 м/с.Влажность достигнет 85%.В Гидрометцентре сообщили: атмосферное давление будет расти и зафиксируется на отметке 753 мм ртутного столба.Вечером лучше одеться теплее. Лужи начнут покрываться тонким слоем льда, а мы вспомним еще недалеко ушедшую зиму. Ожидайте отметку на термометрах -2°С.Многие люди ждут солнечную весну. Однако, некоторые все же тоскуют по пушистому снегу и зимним узорам на окнах. Свои чувства по этой теме выражали великие русские поэты:«Весна, весна, пора любви,Как тяжко мне твое явленье,Какое томное волненьеВ моей душе, в моей крови…Как чуждо сердцу наслажденье…Всё, что ликует и блестит,Наводит скуку и томленье.Отдайте мне метель и вьюгуИ зимний долгий мрак ночей.»(Александр Сергеевич Пушкин)Народный прогноз на 19 марта:На Руси верили: если дятел в лесу стучит – холода продлятся еще долго; если облака быстро плывут по небу, то начнётся оттепель; если снег пошел – ждали дождливое лето.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений