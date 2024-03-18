Общая явка по Суздалю на выборы Президента составила 69% Активно голосовали и в Суздале -...

Общая явка по Суздалю на выборы Президента составила 69%Активно голосовали и в Суздале - городе-юбиляре. На избирательных участках торжественную атмосферу создали музыкальные коллективы.В древнем Суздале всего шесть избирательных участков и семь с половиной тысяч избирателей. Но в эти выходные их стало больше - около пятисот туристов, прибывших на масленичные гуляния, воспользовались приложением "Мобильный избиратель", чтобы проголосовать по месту нахождения.Общая явка по Суздалю составила 69%.Жанна, избиратель:- Это мой долг - проголосовать сегодня на выборах. В наше время - это важно. Всегда важно.Андрей, избиратель:- Регулярно хожу, не пропускаю никогда.