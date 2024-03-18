Общая явка по Суздалю на выборы Президента составила 69%
Активно голосовали и в Суздале -...
Общая явка по Суздалю на выборы Президента составила 69%
Активно голосовали и в Суздале - городе-юбиляре. На избирательных участках торжественную атмосферу создали музыкальные коллективы.
В древнем Суздале всего шесть избирательных участков и семь с половиной тысяч избирателей. Но в эти выходные их стало больше - около пятисот туристов, прибывших на масленичные гуляния, воспользовались приложением "Мобильный избиратель", чтобы проголосовать по месту нахождения.
Общая явка по Суздалю составила 69%.
Жанна, избиратель:
- Это мой долг - проголосовать сегодня на выборах. В наше время - это важно. Всегда важно.
Андрей, избиратель:
- Регулярно хожу, не пропускаю никогда.