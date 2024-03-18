С 1 июня 2023 года ежедневно между Нижним Новгородом и Иваново начал курсировать новый межрегиональный скоростной электропоезд «Ласточка» № 741/742. За два месяца 2024 года по данному маршруту было перевезено почти 10 тыс. пассажиров.

Скоростными поездами «Ласточка» в сообщении с Нижним Новгородом за 2 месяца 2024 года было перевезено более 578 тыс. пассажиров, что на 13% больше, чем за аналогичный период 2023 года.В том числе по маршруту Нижний Новгород – Москва – Нижний Новгород перевезено более 542 тыс. пассажиров, по маршруту Нижний Новгород – Киров – Нижний Новгород – более 26 тыс. пассажиров.С 1 июня 2023 года ежедневно между Нижним Новгородом и Иваново начал курсировать новый межрегиональный скоростной электропоезд «Ласточка» № 741/742. За два месяца 2024 года по данному маршруту было перевезено почти 10 тыс. пассажиров.Скоростные перевозки на Горьковской железной дороге осуществляются на электропоездах «Ласточка» в 5-ти и 10-ти вагонном исполнении. ОАО «РЖД» следит за изменениями спроса на пассажирские перевозки, при необходимости увеличивая составность поездов.Оформить проездные документы можно в кассах железнодорожных вокзалов, на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».Подробную информацию о правилах оформления проездных документов и о движении поездов можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «РЖД».***Горьковская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» проходит по территории 15 субъектов Российской Федерации, среди которых 8 областей (Московская, Владимирская, Нижегородская, Кировская, Свердловская, Вологодская, Рязанская, Ульяновская), 6 республик (Мордовия, Чувашия, Удмуртия, Татарстан, Марий Эл, Башкортостан) и Пермский край.