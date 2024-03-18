Об этом рассказали представители регионального Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Пожарные всю ночь тушили во Владимире гаражный бокс. Об этом рассказали представители регионального Министерства по чрезвычайным ситуациям.Так, информация о возгорании постройки поступила на пульт спасателей вчера, 17 марта, в 19:24. На адрес выдвинулись 11 единиц техники и 30 человек личного состава. Общая площадь пожара составляла на тот момент 600 квадратных метров.Окончательно справиться с огнём пожарным удалось лишь к 7:30. Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы электросетей. При пожаре никто не пострадал.