«Причастность к судьбе страны»: владимирцы шли на выборы с чувством гражданского долга На выборах...

«Причастность к судьбе страны»: владимирцы шли на выборы с чувством гражданского долгаНа выборах Президента Российской Федерации явка стала рекордной. Превысив показатели предыдущих лет. Явка на мартовских выборах главы государства во Владимирской области составила почти 70 процентов. На участки жители региона шли с чувством гражданского долга и с хорошим настроением. Слово - Марии Платанюк.Историческое для всей страны событие совпало с точкой отсчёта их "семейной" биографии. В день собственной свадьбы молодая пара - Екатерина и Илья, - прежде чем отправиться в ЗАГС приехали на избирательный участок невесты. Проголосовать на выборах Президента Екатерина Киселёва должна была успеть до смены фамилии.А уже после торжественной церемонии молодожёны Сурковы отправились на избирательный участок жениха. Где свой выбор сделал Илья.Семья Сурковых, молодожёны:- Для нас самое важное событие - наш союз. Наша любовь. Но гражданский долг важен, и в такой день мы не могли его исключить. А такое событие только добавило важности. Сделали выбор не только своего будущего, но и страны.С днём свадьбы - в первый день выборов главы государства - семью Сурковых поздравила заместитель главы администрации Гусь-Хрустального Оксана Кабанова.Оксана Кабанова, заместитель главы администрации г. Гусь-Хрустального:- Разрешите мне подарить символ выборов Президента Российской Федерации нашим молодожёнам! Ура!!!Голосовал и участник специальной военной операции - Евгений Огурцов. На малую родину с передовой он приехал в отпуск. На участок пришёл с семьей.Евгений Огурцов, участник специальной военной операции:- Мы с семьей сделали выбор. Проголосовали за будущее нашей страны и наших детей...Николай Фёдорович Ушаков защищал страну в годы Великой Отечественной войны. И продолжает участвовать в жизни Родины и в свои 97 лет. Ветеран подчёркивает: выборы он считает гражданским долгом. Свой выбор сделала и Наталья Ивановна Обухова. Ей - ровно век. В силу возраста могла бы голосовать на дому, но всегда приходит на избирательный участок.А эти юные десантники покорили подписчиков соцсетей. Свою программу на избирательном участке представил один из детских садов. Для избирателей во всех территориях проходили концерты и развлекательные программы.На одном из участков голосовали в народных костюмах. Выборы совпали с завершением Масленичной недели.А в школе №40 областной столицы повара местной столовой постарались и испекли огромное количество блинов.Выборы- это настроение! Во Владимире избирателей встречал Чебурашка - легендарный герой советского мультфильма, - и раздавал мандарины. На эти выборы люди шли с улыбкой и позитивом.А это уже участковая избирательная комиссия номер 106. Здесь избиратели голосовали под звуки оркестра.Гороховецкий район. Здесь на одном из участков голосующих встречал баянист.На выборы главы государства жители региона приходили семьями. В Год семьи свой выбор среди тысяч жителей области сделала и многодетная интернациональная семья Еджиогу. Подчёркивает: сила дружной многонациональной России - её люди.Председатель Ассамблеи народов Владимирской области Абос Уциев голосовал в Боголюбове. Национальный костюм - по случаю торжественности момента. Впервые проголосовала на выборах и его племянница.Абос Уциев, председатель Ассамблеи народов Владимирской области:- Важно то, что сегодня в многонациональной стране мы показываем своё единство, свою сплоченность, свой долг...Молодежь принимала самое активное участие в голосовании. Впервые свой голос отдала и жительница Владимира Варвара Сидорова.Варвара Сидорова, избиратель:- Всегда было очень интересно, когда в детстве приходила с родителями, и они опускали бюллетени, очень хотелось себя проявить в этом, проявить свой гражданский долг. И поэтому я пришла, У меня день рождения был в феврале - только исполнилось 18, и очень вовремя - выборы в марте.Выборы 2024 доказали: россияне всех поколений хотят быть причастны к судьбе своей страны. И её часть - каждый. В этом - сила.Мария Платанюк "Вести-Владимир".