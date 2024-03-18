Роспотребнадзор через суд добивается обеспечения питьевой водой жителей трёх деревень Ковровского...

Роспотребнадзор через суд добивается обеспечения питьевой водой жителей трёх деревень Ковровского района.В пресс-службе Роспотребнадзора по Владимирской области сообщили, что еще в сентябре 2023 года к ним поступили многочисленные обращения граждан, проживающих в деревнях Панюкино, Ивакино и Полевая Ковровского района, содержащие доводы о возможном загрязнении водоносного горизонта колодцев и скважин из-за размещения несанкционированной свалки.В связи с этим были направлены запросы в адрес администрации Ковровского района и гарантирующей организации ООО «Комсервис».Что выяснилось? При анализе сведений, установлено, что ООО «Комсервис» не обслуживает артезианские скважины, расположенные в указанных деревнях.Выяснилось, что шахтные колодцы и одиночные скважины мелкого заложения, расположенные в этих деревнях муниципальной собственностью Ковровского района не являются, и в реестре муниципального имущества не учитываются.В пресс-службе Роспотребнадзора поясняют: «… Постановлением администрации Ковровского района (от 30.12.2021г. №543) утверждена Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Малыгинское сельское поселение Ковровского района Владимирской области до 2031 года, согласно п. 1.2 система централизованного водоснабжения в деревнях Панюкино, Ивакино и Полевая муниципального образования Малыгинское сельское поселение Ковровского района отсутствует. Водоснабжение осуществляется от шахтных колодцев и одиночных скважин мелкого залегания. Таким образом, установлено, что население в деревнях Панюкино, Ивакино и Полевая Ковровского района не обеспечено питьевой водой в приоритетном порядке в количестве, достаточном для удовлетворения физиологических и бытовых потребностей...»Управление обратилось в Ковровский городской суд Владимирской области с административными исковыми заявлениями:- признать бездействие администрации Ковровского района в части необеспечения населения деревень Панюкино, Ивакино и Полевая Ковровского района нецентрализованным холодным водоснабжением с использованием нецентрализованной системы холодного водоснабжения и (или) подвоза питьевой воды незаконным и нарушающими права неопределенного круга лиц;- обязать администрацию Ковровского района организовать нецентрализованное холодное водоснабжение на территории указанных деревень с использованием нецентрализованной системы холодного водоснабжения и (или) подвоз питьевой воды.Как итог: исковые требования Управления к администрации Ковровского района были удовлетворены.Уточняется, что данные решения в законную силу ещё не вступили и могут быть обжалованы.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений