На это есть не несколько причин, пишут специалисты.

Владимирцам рассказали, почему не стоит выращивать цветы в таблетках. Своим мнением поделились специалисты регионального Россельхозцентра.Первая причина заключается в том, что верхняя часть не уплотнена в полной мере, поэтому растения могут взрасти лишь на поверхности грунта. Если слегка засыпать таблетку, то им может не хватить сил протолкнуться. Шансов нет вообще, если семечко упало в трещинку.Вторая причина кроется в том, что у дражированных семян не размочена оболочка. Чтобы было больше шансов, что росток взойдёт, нужно опрыскивать пульверизаторов таблетку, чтобы оболочка растворилась.