В связи с этим администрация города просит убрать свои автомобили убрать с нескольких адресов.
Сегодня, 18 марта, несколько улиц Владимира очистят от снега. В связи с этим администрация города просит убрать свои автомобили убрать с нескольких адресов.
Спецтранспорт будет работать с 20:00 до 7:00. Чтобы не препятствовать уборке, необходимо убрать машины со следующих улиц:
Ул. 1-я Заводская;
Ул. Кирова;
Ул. Большая Московская, д. 43 (УМВД);
Ул. Мира (газон);
Ул. Коммисарова (внутреннее кольцо);
Ул. Соколова-Соколенка, от ул. Комиссарова до ул. Юбилейная;
Октябрьский проспект (газон).