В связи с этим администрация города просит убрать свои автомобили убрать с нескольких адресов.

Сегодня, 18 марта, несколько улиц Владимира очистят от снега. В связи с этим администрация города просит убрать свои автомобили убрать с нескольких адресов.Спецтранспорт будет работать с 20:00 до 7:00. Чтобы не препятствовать уборке, необходимо убрать машины со следующих улиц:Ул. 1-я Заводская;Ул. Кирова;Ул. Большая Московская, д. 43 (УМВД);Ул. Мира (газон);Ул. Коммисарова (внутреннее кольцо);Ул. Соколова-Соколенка, от ул. Комиссарова до ул. Юбилейная;Октябрьский проспект (газон).