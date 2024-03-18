Смотрите Вести в 14:30: как во Владимирской области прошли выборы Президента? Итоги...

Смотрите "Вести" в 14:30: как во Владимирской области прошли выборы Президента?Итоги голосования- Выборы Президента завершены. Как они прошли в нашем регионе?Новое обретение- После почти столетней реставрации, во Владимиро-Суздальском музее представили уникальную икону Богоматери Боголюбской.Где блины, тут и мы!- Синоптики предупреждают: масленичные потехи ускоряют приход весны. Как провожали зиму в Суздале?