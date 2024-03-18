Смотрите Вести в 9.00: как прошли выборы Президента страны во Владимирской области Выборы...

Смотрите "Вести" в 9.00: как прошли выборы Президента страны во Владимирской областиВыборы Президента- Владимирская область сделала свой выбор. Завершены выборы Президента страны. Как они прошли в нашем регионе?Национальная святыня- Богоматерь Боголюбская. Новое обретение. После почти столетней реставрации во Владимиро-Суздальском музее представили уникальную икону.Несмотря ни на что- И как борьба за мечту помогает справляться с серьезной болезнью. История юной фотомодели из Владимира.